​Американская нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,07 долларов или 0,12% и составила 59,63 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 0,10% или 0,06 долларов и составила 63,26 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 69 долларов/баррель.