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Байрактар: Объем экспорта газа в Сирию может составить до 2 млрд кубометров ежегодно

Байрактар: Объем экспорта газа в Сирию может составить до 2 млрд кубометров ежегодно Алпарслан Байрактар: Экспорт газа в Сирию будет возможен в объеме до 2 млрд кубометров в год
Энергетика
2 августа 2025 г. 12:02
Байрактар: Объем экспорта газа в Сирию может составить до 2 млрд кубометров ежегодно

В Сирию будет возможен экспорт до 2 млрд кубометров природного газа в год, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии 5 млн семей.

Как сообщает корреспондент "Report" из Килиса, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар 2 августа на церкмонии, посвященной началу транспортировки азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Он заявил, что в результате поставок газа в ближайшее время в Сирии возобновится работа электростанций: "На начальном этапе экспорт природного газа в Сирию будет возможен в объеме до 2 млрд кубометров в год. Благодаря этому газу будет активирована установленная мощность примерно в 1 200 мегаватт".

Он подчеркнул, что сегодня в городе Килис "мы являемся свидетелями исторического момента" и назвал газопровод "Турция-Сирия" важнейшим символом турецко-сирийской дружбы в энергетическом секторе.

"Я благодарю Сирию, Азербайджан и Катар, с которыми мы вместе работали над этим международным проектом. Желаю, чтобы этот газопровод принес благополучие и процветание нашим странам и народам, а также мир в нашем регионе", - заявил министр.

Байрактар также сообщил о подписании соглашения о "свопе" газа (обмене) с компанией SOCAR, предусматривающего поставку азербайджанского газа на турецко-сирийскую границу. Он добавил, что азербайджанский природный газ будет экспортироваться в Сирию через Килис - ежедневно через станцию "Явузлу Ольчме" будет поставляться 6 млн кубометров.

Министр также отметил, что Азербайджан, всегда поддерживающий Турцию в трудные и радостные дни, не пожалел своей поддержки и в этом проекте.

"Этот проект внесет очень серьезный вклад в нормализацию жизни в Сирии, повысит уровень жизни людей и ускорит процесс возвращения в страну", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Bayraktar: Syria to receive up to 2 billion cubic meters of gas annually
Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: "Suriyaya ildə 2 milyard kubmetrə qədər təbii qaz ixracı mümkün olacaq"

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