Али Асадов: Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии

Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии, и страна обладает огромным потенциалом зеленой энергии.

Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии, и страна обладает огромным потенциалом зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании Всемирного правительственного саммита, проходящем в городе Дубай, ОАЭ.



"В настоящее время вместе с иностранными инвесторами мы запустили проекты, связанные с производством солнечной и ветровой энергии. Один из них - проект солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт реализуется совместно с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Компания Masdar является для нас одним из основных и надежных партнеров в этой сфере", - добавил премьер-министр.