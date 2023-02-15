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Али Асадов: Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии

Али Асадов: Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии, и страна обладает огромным потенциалом зеленой энергии.
Энергетика
15 февраля 2023 г. 16:07
Али Асадов: Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии

Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве экспортера электроэнергии, и страна обладает огромным потенциалом зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании Всемирного правительственного саммита, проходящем в городе Дубай, ОАЭ.

"В настоящее время вместе с иностранными инвесторами мы запустили проекты, связанные с производством солнечной и ветровой энергии. Один из них - проект солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт реализуется совместно с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Компания Masdar является для нас одним из основных и надежных партнеров в этой сфере", - добавил премьер-министр.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Azərbaycan elektrik enerjisi ixracatçısı kimi öz mövqeyini möhkəmləndirir"

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