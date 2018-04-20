Александр Новак: Цена на нефть может достичь 80 долларов за баррель в этом месяце

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Цена на нефть в апреле может достичь 80 долларов за баррель, однако пока такой уровень фундаментально не обоснован.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал журналистам глава минэнерго России Александр Новак.

"Все может быть, я не исключаю, в том числе геополитические факторы могут влиять. Но это, на мой взгляд, не фундаментальная цена на нефть на сегодняшний день", - ответил Новак на вопрос, считает ли реальной такую цену на нефть в апреле.