Албания изучает способы получения выгоды от TAP

TAP обеспечил Албании приток иностранных инвестиций, статус важного транзитера газа

Правительство Албании в настоящее время изучает способы получения выгоды от Трансадриатического трубопровода (TAP) и терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ), который будет построен компаниями ExxonMobil и Excelerate.

Как передает Report со ссылкой на отчет ResearchAndMarkets «Руководство по налогово-бюджетной политике и законодательству в области разведки и добычи нефти и газа в Албании».

Фискальное и нормативное руководство по разведке и добыче нефти и газа в Албании представляет информацию, касающуюся условий, регулирующих инвестиции в нефтегазовый сектор этой страны.

Албания предлагает соглашения о разделе продукции (СРП) для операций по разведке и добыче нефти. За последние несколько лет было предложено несколько площадей на суше, в том числе блоки B и E в 2021 году.

"Албания особо акцентрировала внимание на нефтегазовом секторе, передав три сухопутных блока Shell и один блок Eni в период с 2018 по 2019 год. 2 февраля 2021 года вступил в силу новый налоговый закон о нефти, который устанавливает 85%-ный лимит на налоговые вычеты и, следовательно, минимальный уровень налога.

Закон также включает двусмысленную терминологию в отношении положений о финансовой стабильности для существующих СРП, что может создать неопределенность для существующих инвесторов в нефтяном секторе. Фискальные условия, введенные Албанией за последние несколько лет, менее благоприятны по сравнению с региональными аналогами, что может препятствовать инвестициям в будущем", - отмечается в отчете.

В отчете подробно изложены договорные рамки, в соответствии с которыми фирмы должны работать в отрасли, четко определены факторы, влияющие на прибыльность, и дана количественная оценка доходов государства от добычи углеводородов. Учитывая политические, экономические и отраслевые факторы, в отчете также анализируются будущие тенденции инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли Албании.

Напомним, что в июле 2021 года консорциум Трансадриатического трубопровода, Министерство инфраструктуры и энергетики Албании и Albgaz Sh.a. подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, TAP спроектирует, закупит и построит для Албании точку выхода газа Fier South.

Fier South будет передана албанскому государству и будет полностью принадлежать, управляться и эксплуатироваться правительством Албании. Новый объект соединит транспортную систему TAP и будущую газовую инфраструктуру в Албании.

По проекту точка выхода газа будет иметь возможность расширения производственной мощности и двунаправленного потока и будет включать оборудование для понижения давления и фискальных измерений.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа по TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. За это время по TAP было транспортировано более 2 млрд кубометровгаза. Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в 2021 году превысят 5 млрд кубометров.

TAP обеспечил Албании приток иностранных инвестиций, статус важного транзитера газа, поскольку с территории Албании начнется маршрут Ионическо-Адриатического газопровода (Ionian Adriatic Pipeline, IAP), по которому газ пойдет в Черногорию, Боснию и Герцеговину и Хорватию. Также TAP даст импульс для газификации Албании, в т. ч. для перевода на газ тепловых электростанций (ТЭС) в городах Влера, Фиери и Балш.