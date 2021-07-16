Акционер TAP будет участвовать в строительстве нового газопровода в Албании

Excelerate, Snam и Albgaz изучат совместные решения, которые потенциально могут обеспечить энергией подземные хранилища газа в Албании

Excelerate Energy LP (Excelerate), Snam SpA (Snam) и Albgaz Sh.a (Albgaz) подписали Меморандум о взаимопонимании в Тиране (Албания) с целью изучения возможного сотрудничества для строительства газопровода от Албанского терминала Влера до другой газовой инфраструктуры в Албании.

Как передает Report со ссылкой на албанские СМИ, в соответствии с этим меморандумом, Excelerate, Snam и Albgaz изучат совместные решения, которые потенциально могут обеспечить энергией подземные хранилища газа в Албании, обеспечивая жизненно важную энергетическую безопасность региона.

«Используя наши возможности в области переработки и сбыта и работая вместе с Албанией над изучением расширения их доступа к надежной энергии, мы можем сделать важный шаг на пути к энергетической безопасности страны, - заявил Стивен Кобос, президент и главный исполнительный директор Excelerate. - Вместе с Snam и Albgaz мы осознаем потенциальное влияние этого трубопровода на регион».

Как лидер в области плавучих решений для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), Excelerate поставляет надежную и чистую энергию на рынки, разрабатывая и эксплуатируя 13 терминалов СПГ по всему миру. Этот меморандум о взаимопонимании является последним примером того, как Excelerate делает упор на более тесную интеграцию услуг для потребителей газа и электроэнергии.

Snam - один из крупнейших владельцев и операторов энергетической инфраструктуры в мире, а также ведущий акционер Трансадриатического газопровода (TAP), по которому осуществляется транспортировка азербайджанского природного газа в Европу. Албанская газовая сервисная компания Snam и Albgaz Sh.A, обслуживающая газотранспортную сеть в Албании, потенциально могла бы эксплуатировать и обслуживать будущий трубопровод.

«Этот меморандум о взаимопонимании еще больше укрепляет наши обязательства перед Албанией, инициированные четыре года назад, - сказал Марио Франчин, старший вице-президент по коммерческим решениям Global Solutions в Snam. - Это знаменует собой еще один важный шаг вперед в развитии энергетической стратегии Албании, и Snam рада поделиться своим опытом и знаниями, как поддержать страну и Albgaz на ее пути перехода к энергетике».

Арбер Аврами, генеральный директор Albgaz, подчеркнул: «Это уникальная возможность для Албании сотрудничать с такими крупными игроками, которые могут предоставить необходимые знания и опыт для получения выгод не только от деятельности по транспортировке газа, но и для использования важного природного актива, такого как подземное хранилище газа в Думреа. Это может предложить варианты энергетической безопасности не только для Албании, но и надежное энергоснабжение международных газовых сетей».

Ожидается, что планирование начнется немедленно, когда представители каждой компании сформируют координационную группу.

Ранее в этом году Excelerate вместе с ExxonMobil и Министерством инфраструктуры и энергетики подписали меморандум о взаимопонимании для проведения технико-экономического обоснования потенциального развития терминала для импорта СПГ в порту Влера на юге Албании.

Напомним, что в начале июля консорциум TAP АG (Трансадриатический трубопровод), Министерство инфраструктуры и энергетики Албании и Albgaz Sh.a. подписали Соглашение о сотрудничестве по передаче точки выхода газа Fier South, которую TAP спроектирует, закупит и построит. В соответствии с соглашением, как только строительство объекта Fier South будет завершено, точка выхода будет передана албанскому государству и будет полностью принадлежать, управляться и эксплуатироваться правительством Албании.

Новый объект является важным этапом в газификации Албании, поскольку соединит транспортную систему TAP и будущую газовую инфраструктуру в Албании.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Акционерами TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).