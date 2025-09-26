ACWA Power представила трехэтапную стратегию развития в Азербайджане и Центральной Азии

Компания ACWA Power представила дорожную карту по развитию деятельности в Азербайджане и Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на директора по эксплуатации и техническому обслуживанию ветровых электростанций ACWA Power Раджкумар Гопалсами, выступившего в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку, дорожная карта разделена на 3 этапа: ближайшие планы (1-2 года), среднесрочные (3-7 лет) и долгосрочные (более 7 лет).

"Среди ближайших планов - оптимизация существующих ветропарков с использованием решений на базе искусственного интеллекта; повышение эффективности; пилотные гибридные проекты - ветровая и солнечная энергия и накопители; подготовка к офшорным проектам в Азербайджане; укрепление местных цепочек поставок, обучение персонала и развитие малых предприятий; сборка лопастей, башен, подшипников и комплектующих на месте; улучшение инфраструктуры - дорог и портов - для импорта крупного оборудования", - заявил Р. Гопалсами.

Р. Гопалсами отметил, что среднесрочные планы включают в себя расширение интеграции в сеть и трансграничного обмена электроэнергией.

"Кроме того, планируется крупномасштабное внедрение систем накопления энергии для стабильности; продвинутые прогнозные технологии и "цифровые двойники", развитие умных сетей и подготовка кадров. В Центральной Азии мало опытных специалистов, поэтому планируется приглашение экспертов и проводить обучение на местах", - добавил он.

Представитель компании отметил, что в долгосрочные планы входят достижение конкурентоспособности с ископаемым топливом и углеродно-нейтральный рост, а также энергетическая независимость.

"Основным нюансом в рамках долгосрочных планов является масштабирование региональных ветроэнергетических хабов в Центральной Азии и Азербайджане", - заявил Р. Гопалсами.