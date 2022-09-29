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АБР заинтересован в инвестировании оффшорных возможностей производства ВИЭ в Азербайджане

АБР заинтересован в инвестировании оффшорных возможностей производства ВИЭ в Азербайджане Азиатский Банк Развития (АБР) поддерживает усилия Азербайджана по развитию оффшорных возможностей для производства возобновляемых видов энергии и рассматривает возможность инвестирования в эту область.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 10:48
АБР заинтересован в инвестировании оффшорных возможностей производства ВИЭ в Азербайджане

Азиатский Банк Развития (АБР) поддерживает усилия Азербайджана по развитию оффшорных возможностей для производства возобновляемых видов энергии и рассматривает возможность инвестирования в эту область.

Как передает Report, об этом генеральный директор банка по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявил в ходе брифинга для СМИ.

Он напомнил, что только в прошлом месяце АБР одобрил финансирование около 22 млн долларов США на проект строительства солнечной электростанции в Аляте, реализуемой компанией Masdar из ОАЭ.

Жуков высоко оценил усилия Азербайджана по диверсификации за счет возобновляемых источников энергии, добавив, что АБР готов поддержать правительство страны в этом вопросе.

Гендиректор также напомнил, что вскоре они начнут подготовку к следующей программе партнерства и обсудят с Азербайджаном приоритеты сотрудничества.

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