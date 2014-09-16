Румыния заинтересована в более тесном сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Румынию встретился с председателем Сената этой страны Попеску Таричеани. Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД), на встрече стороны выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Румынией.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность укрепления отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом до уровня стратегического партнерства и дал высокую оценку поддержке Румынии в данном вопросе.

Э.Мамедъяров проинформировал П.Таричеани о состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что для решения проблемы необходимо, в первую очередь, вывести вооруженные силы Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

В рамках официального визита глава МИД Азербайджана также встретился с министром энергетики Разваном Николеску.



В ходе встречи обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе проект по строительству магистрального газопровода AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector).

Р.Николеску отметил заинтересованность Румынии в более тесном сотрудничестве с Азербайджаном в энергетическом секторе.

Э.Мамедъяров также проинформировал своего собеседника о работах, проводимых по проектам TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP (Трансадриатический газопровод). Он отметил, что в сентябре текущего года в Баку намечены мероприятия, посвященные 20-летию "Контракта века", в рамках которых состоится закладка фундамента газопровода TANAP.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам сотрудничества.