Консорциум "Шах-Дениз" заключил два новых контракта

1 октября, 2014 10:05

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В рамках проекта Стадия-2 консорциум по разработке месторождения "Шах-Дениз" на Каспии заключил два новых контракта на общую сумму 200 млн. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на сообщение консорциума, контракты заключены с компанией Bredero Shaw International B.V. на изоляцию подводных трубопроводов и первичную экспортную подводную линию. Работы по изоляции начнутся в конце 2014 года, что позволит обеспечить трубами первую фазу работ по прокладке трубопроводов в 2015 году и вторую фазу работ, предусмотренные на 2018 год.

В сообщении отмечается, что после принятия окончательного инвестиционного решения по второй фазе разработки "Шах-Дениз" консорциумом заключены контракты, включающие инженерно-проектировочные, строительные и работы по снабжению на общую сумму 9 млрд. долларов.

Отметим, что контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован парламентом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются компании BP (оператор - 28,8%), Statoil (15,5%), SOCAR (16,7%), LUKoil (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%).