В Баку состоялась торжественная церемония в честь закладки фундамента Южного газового коридора

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября в Баку, в Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летию "Контракта века" и закладке фундамента Южного газового коридора. Как сообщает Report, президент Азербайджана выступил на церемонии. Глава государства отметил, что этот день является очень знаменательным, историческим днем в жизни Азербайджана, поскольку закладывается фундамент Южного газового коридора.

"Двадцатое сентября - исторический день для нашей страны. Двадцать лет назад – 20 сентября 1994 года был подписан "Контракт века". Это было историческое событие, так как молодой независимый Азербайджан не был тогда популярной в мире страной. Азербайджан столкнулся с огромными проблемами. Первые годы нашей независимости были крайне тяжелыми. Армянская оккупация, гражданская война, экономический и политический кризис – все эти факторы создавали большие проблемы, являлись большим препятствием для развития нашей страны.

Сегодня в этом Центре, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, мы еще раз даем высокую оценку деятельности Президента Гейдара Алиева. Именно благодаря его дальновидности, смелости, мудрости был подписан "Контракт века". Таким образом, появились новые возможности для развития Азербайджана. Началось вложение крупных инвестиций в Азербайджан. Впервые в истории начался процесс международного сотрудничества на Каспийском море. Азербайджан получил возможность поставлять свои богатые нефтяные ресурсы на мировые рынки. Общее экономическое и политическое развитие нашей страны началось именно с "Контракта века". Наша новая нефтяная стратегия реализуется 20 лет. Она принесла большую пользу нашей стране. За эти годы Азербайджан последовательно расширял свои возможности. В те годы впервые нефтепроводы соединили Каспийское море с Черным и Средиземным морями. Это тоже историческое достижение. Могу сказать, что с 1994 года по настоящее время, в целом, в нефтегазовом секторе было несколько важных этапов".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что энергетическая безопасность является для каждой страны вопросом национальной безопасности. "Сегодня невозможно отделить энергетику от политики и экономики. Все мы вместе с нашими партнерами будем участвовать в обеспечении энергетической безопасности Европы. Основным ресурсным источником является газовое месторождение "Шахдениз". Но запасов газа в Азербайджане еще больше. Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,5 триллиона кубометров. А наши предполагаемые, прогнозируемые запасы находятся на уровне 4-5 триллионов кубометров.

Каспийский газ является для Европы единственным новым источником. Есть и другие источники. Европа пользуется ими. Объем этих источников может возрасти, но новым источником в настоящее время является Азербайджан. Диверсификация маршрутов энергетической безопасности, совместная деятельность добывающих, транзитных стран и стран-потребителей, уверен, принесут успех. Так как при этом должна быть проведена очень серьезная координация. До этого в наших газовых и нефтяных проектах участвовали лишь три страны – Азербайджан, Грузия и Турция. А с этого дня мы вступаем в процесс широкого международного сотрудничества. Азербайджан как газодобывающая страна будет поставлять свои ресурсы на мировой рынок. После этого к данному проекту смогут подключиться Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания, Италия, а на следующем этапе – Черногория, Хорватия и другие страны. Поэтому здесь координационная работа должна проводиться на очень высоком уровне.

Я считаю, что сегодня в этой сфере – нефтегазовой сфере – формируется новая международная команда. Сегодня в этом зале находятся все члены этой команды. Уверен, что наша совместная деятельность будет успешной, и наша команда добьется победы. В добрый путь!"

На мероприятии также выступили президент Болгарии Росен Плевнелиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Греции Антонио Самарас, премьер-министр Черногории Мило Джуканович, министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, министр энергетики Албании Дамиан Гикнури, государственный министр по торговле и инвестициям Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лорд Ливингстон, заместитель министра экономического развития Итальянской Республики Клаудио де Винченти, исполнительный директор компании "BP" Роберт Дадли, президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев.

Посол Норвегии в Азербайджане Борд Ивар Свендсен зачитал письмо премьер-министра страны Эрны Солберг.

Специальный представитель по международным энергетическим вопросам Государственного Департамента Соединенных штатов Америки (США) Амос Хокстайн зачитал госсекретаря США. направленное президенту Ильхаму Алиеву.

На мероприятии также было показано видеобращение председателя Европейской Комиссии Жозе Мануэла Баррозу.

Затем главы государств и правительств, другие официальные лица отправились в Сангачальский терминал для участия в церемонии закладки фундамента Южного газового коридора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие участники церемонии закладки фундамента оставили символические отпечатки ладоней на специальных заготовках.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, премьер-министр Греции Антонис Самарас, Президент Болгарии Росен Плевнелиев, министр энергетики Албании Дамиан Гжикнури, заместитель министра экономического развития Италии Клаудио де Винченти, премьер-министр Монтенегро Мило Джуканович, министр торговли и инвестиций Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лорд Ливингстон, специальный представитель Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн, генеральный исполнительный директор компании bp Роберт Дадли, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев и президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев оставили подписи на первой трубе, которая будет заложена в фундамент Южного газового коридора.

После этого был заложен фундамент Южного газового коридора.