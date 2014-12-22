​В 2014 году немецкие автомобилисты сэкономили на топливе около 5 млрд. евро

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Автомобилисты Германии в этом году потратили на заправках в общей сложности на 5 млрд. евро меньше, чем в прошлом году, что связано с сильным падением цен на бензин и дизельное топливо, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на германское Объединение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

По словам представителя объединения Александра фон Герсдорфа, в 2014 году автозаправки Германии продадут на 4% больше дизельного топлива и на 2% больше бензина. В целом цены на топливо упали до уровня пятилетней давности и даже ниже.

В связи с увеличением продаж горючего министерство финансов ФРГ рассчитывает на дополнительные налоговые поступления в размере 550 млн. евро.