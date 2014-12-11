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    ​Россия списала Узбекистану 95% долга

    Россия и Узбекистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Узбекистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств.

    Как передает Report, документ подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Рустам Азимов.

    Соглашение предполагает списание Россией Узбекистану $865 млн долга. Ранее проект соглашения о списании долга был одобрен правительством РФ.

    "Размер общей задолженности составляет $890 млн, из которых $500 млн — тело основного долга. Из этого тела узбекская сторона нам погашает $25 млн. Всё остальное идет на облегчение государственного долга (Узбекистана)", — сказал Силуанов.

    В среду в столице Узбекистана президент России Владимир Путин проводил переговоры с главой республики Исламом Каримовым.

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