​Россия списала Узбекистану 95% долга

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Узбекистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств.

Как передает Report, документ подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Рустам Азимов.

Соглашение предполагает списание Россией Узбекистану $865 млн долга. Ранее проект соглашения о списании долга был одобрен правительством РФ.

"Размер общей задолженности составляет $890 млн, из которых $500 млн — тело основного долга. Из этого тела узбекская сторона нам погашает $25 млн. Всё остальное идет на облегчение государственного долга (Узбекистана)", — сказал Силуанов.

В среду в столице Узбекистана президент России Владимир Путин проводил переговоры с главой республики Исламом Каримовым.