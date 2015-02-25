Обнародованы детали заявления участников заседания Консультативного совета Южного газового коридора

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован текст заявления участников заседания Консультативного совета Южного газового коридора, прошедшего 12 февраля в Баку.

Как сообщает Report, в распространенном SOCAR заявлении подчеркивается значение безопасности энергоснабжения и энерготранспортировки.

В заявлении отмечается, что обеспечение надежного энергоснабжения и безопасности энерготранспортировки на мировые рынки является важнейшим и необходимым фактором продолжительного развития. В то же время, подчеркивается усиление значения стратегического сотрудничества и намерение усилить и расширить основанную на взаимной выгоде деятельность для своевременной и успешной реализации Южного газового коридора.

Отмечается, что будут рассмотрены очередные усилия, направленные на формирование прозрачного, прогнозируемого и стабильного законодательного окружения в целях достижения финансирования, выгодного для участников проектов в рамках Южного газового коридора, а также на разработку еще более рациональных механизмов для привлечения национальных и европейских финансовых институтов.

В документе подтверждается готовность соответствующих стран к исполнению решений и законодательных и первичных правовых нормативов, необходимых для начала деятельности по реализации проектов в рамках Южного газового коридора.

Стороны подчеркнули, что для своевременного и практического решения всех вопросов, связанных с реализацией Южного газового коридора, предусматривается проведение рабочих консультаций в двустороннем и многостороннем формате.

Совместное заявление подписано уполномоченными представителями Азербайджана, Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Турции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и вице-президентом Европейской комиссии.