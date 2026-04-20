    Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектора

    • 20 апреля, 2026
    Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектора

    Под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Экономического совета, посвященное развитию аграрного сектора.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет Министров, на мероприятии были подробно обсуждены вопросы повестки дня, включая устойчивое развитие аграрного сектора, текущую ситуацию и перспективы развития, увеличение производства и повышение продуктивности отрасли, укрепление продовольственной безопасности, расширение торговли и экспорта сельхозтоваров, сохранение занятости в регионах и другие текущие вопросы.

    Был заслушан расширенный доклад министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова по вопросу повестки дня. По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание лица.

    По итогам мероприятия были приняты решения, связанные с развитием аграрного сектора, и даны соответствующие поручения профильным структурам.

    Али Асадов Экономический совет Азербайджана Кабинет министров Аграрный сектор
    İqtisadi Şuranın iclasında aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı qərarlar qəbul olunub

