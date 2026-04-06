Джейми Даймон: Рост цен на нефть приведет к мировой экономической рецессии

Рост цен на нефть и прочие сырьевые товары из-за войны в Иране может привести к ускорению инфляции и повышению процентных ставок, что может привести к ухудшению ситуации на финансовых рынках.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом в ежегодном обращении к акционерам написал главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. (крупнейший американский транснациональный финансовый конгломерат и один из самых влиятельных банков мира со штаб-квартирой в Нью-Йорке - ред.) Джейми Даймон.

По его мнению уже в 2026 году рынки могут столкнуться с неприятным сюрпризом в виде постепенного увеличения темпа роста цен.

"Одного этого может оказаться достаточно, чтобы вызвать повышение процентных ставок и падение стоимости активов", - написал он.

Даймон напомнил, что резкое подорожание нефти часто называют в качестве одной из ключевых причин глубоких рецессий 1970-х и 1980-х годов. Он добавил, что сегодня США менее уязвимы для подобных потрясений.

"Хотя сейчас мы все должны надеяться, прежде всего, на успешное урегулирование текущих конфликтов и в конечном итоге установление мира на Земле, нам необходимо понимать и отслеживать экономические последствия связанных с ними рисков", - написал Даймон.

По его словам, неблагоприятное стечение обстоятельств может привести к рецессиям разной степени тяжести, сопровождающимся, помимо прочего, повышенной волатильностью рынков и ростом уровня безработицы.