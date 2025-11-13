Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерство

    Экономика
    • 13 ноября, 2025
    • 13:40
    Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерство

    Азербайджан и страны Центральной Азии договорились об углублении экономического сотрудничества и разработке механизмов инвестиционного партнерства.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, договоренности были достигнуты по итогам первого заседания Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, состоявшемся сегодня в Ташкенте. Азербайджан на встрече представлял первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

    В ходе заседания стороны обсудили комплекс мер, направленных на развитие взаимной торговли и усиление промышленной интеграции. Особое внимание было уделено разработке практических инструментов для увеличения регионального товарооборота до $20 млрд в год, созданию совместных производственных площадок под брендом "Сделано в Центральной Азии", а также привлечению международных финансовых институтов и крупных инвесторов к участию в совместных промышленных и инфраструктурных проектах.

    "Взаимная торговля Узбекистана со странами Центральной Азии продолжает демонстрировать устойчивый рост. Если в 2017 году товарооборот составил $3,2 млрд, то к 2024 году он увеличился более чем вдвое, достигнув $6,9 млрд. В частности, ежегодный товарооборот с Казахстаном приближается к $4 млрд, с Кыргызстаном – почти $700 млн, с Таджикистаном – превысил $570 млн, а с Туркменистаном за последние пять лет вырос более чем вдвое, достигнув $1,15 млрд. Заметный рост демонстрирует и товарооборот с Азербайджаном, увеличившись с начала года на 13%", - отметили в ведомстве.

    По итогам встречи подписано совместное коммюнике, в котором отражены ключевые договоренности по углублению экономического сотрудничества, развитию промышленной кооперации и совместного производства, а также созданию новых механизмов инвестиционного партнерства.

    Азербайджан Узбекистан Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Эльнур Алиев торговля инвестиции товарооборот

    Последние новости

    14:13

    Глава ЕК: ЕС обсуждает 3 варианта финансовой поддержки Украины

    Другие страны
    14:09

    Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 года

    В регионе
    14:09

    Потерпевший крушение в Грузии турецкий самолет C-130 проходил техобслуживание в октябре

    В регионе
    14:09
    Фото

    Монетный двор США отчеканил последние монеты достоинством в один цент

    Это интересно
    14:06

    Член "Кворума Двенадцати Апостолов" поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержку

    Религия
    14:04

    Министр: Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия

    Культура
    14:02
    Фото

    Жителям сел Дашбулаг и Бадара вручены ключи от новых квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:58

    Председатель УМК: Азербайджан является примером толерантности в мире

    Религия
    13:56
    Фото

    Азербайджан представил на COP30 модель "умного города"

    Инфраструктура
    Лента новостей