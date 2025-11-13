Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерство

Азербайджан и страны Центральной Азии договорились об углублении экономического сотрудничества и разработке механизмов инвестиционного партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, договоренности были достигнуты по итогам первого заседания Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, состоявшемся сегодня в Ташкенте. Азербайджан на встрече представлял первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

В ходе заседания стороны обсудили комплекс мер, направленных на развитие взаимной торговли и усиление промышленной интеграции. Особое внимание было уделено разработке практических инструментов для увеличения регионального товарооборота до $20 млрд в год, созданию совместных производственных площадок под брендом "Сделано в Центральной Азии", а также привлечению международных финансовых институтов и крупных инвесторов к участию в совместных промышленных и инфраструктурных проектах.

"Взаимная торговля Узбекистана со странами Центральной Азии продолжает демонстрировать устойчивый рост. Если в 2017 году товарооборот составил $3,2 млрд, то к 2024 году он увеличился более чем вдвое, достигнув $6,9 млрд. В частности, ежегодный товарооборот с Казахстаном приближается к $4 млрд, с Кыргызстаном – почти $700 млн, с Таджикистаном – превысил $570 млн, а с Туркменистаном за последние пять лет вырос более чем вдвое, достигнув $1,15 млрд. Заметный рост демонстрирует и товарооборот с Азербайджаном, увеличившись с начала года на 13%", - отметили в ведомстве.

По итогам встречи подписано совместное коммюнике, в котором отражены ключевые договоренности по углублению экономического сотрудничества, развитию промышленной кооперации и совместного производства, а также созданию новых механизмов инвестиционного партнерства.