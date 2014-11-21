Аналитики: РФ невыгодно снижать добычу нефти, да и почти невозможно

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ России невыгодно снижать собственную добычу нефти, более того — в силу геологических и климатических факторов это практически невозможно, считают опрошенные РИА "Новости" аналитики.

В пятницу глава Минэнерго Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос возможности снижения Россией собственной добычи для поддержания мировых цен на нефть обсуждается, однако никаких решений по данному поводу нет.

"Этот вопрос требует тщательной проработки. На сегодняшний день такого решения нет. У нас очень сильно зависит бюджет от поступлений от нефтяной отрасли. У нас не такие технологии, как в Саудовской Аравии, чтобы быстро снизить добычу или нарастить, но в целом этот вопрос обсуждаем, мы работаем внутри правительства с точки зрения целесообразности таких методов", — заявил Новак.

С июня этого года цены на нефть упали примерно на 30%, достигнув многолетних минимумов. При этом на 18.02 мск пятницы цена январского фьючерса нефти Brent растет на 1,36%, до 80,42 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,97% и составляла 76,59 доллара за баррель.

"Россия однажды, в 2008 году, уже договаривалась с ОПЕК, обещала снизить добычу и экспорт, чего не последовало. Все дело в сложной геологии, природно-климатических условиях нашей страны. Россия не может в отличие от стран жаркого климата регулировать добычу посредством открытия-закрытия скважин. У нас холодный климат, добывается из скважины не нефть, из скважины добывается жидкость, в которой есть содержание нефти, остальное — это вода, это все замерзает. Потом запустить такую скважину проблематично и затратно", — поясняет аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.

Он напоминает, что РФ входит в число стран заинтересованных в поддержании достаточно высоких цен на нефть, однако аналитик не исключает, что данное заявление министра могло быть озвучено "как попытка оказать психологическое давление на рынок и политически поддержать те страны, которые готовы снизить добычу".

Александр Корнилов из Альфа-банка соглашается с коллегой и указывает на то, что технологически воздействовать на добычу в нашей стране непросто.

"Я думаю, это технологически достаточно тяжело, так как в отличие от Саудовской Аравии, взять и сократить объемы добычи, не так просто. Во-вторых, надо понять как вообще этот механизм будет работать. Если в Саудовской Аравии есть одна государственная компания, которая отвечает за добычу нефти, в России ситуация другая — есть ряд компаний со своими интересами…. Я уверен, что нефтяники не будут счастливы от этой идеи", — говорит Корнилов.

Нефтяные компании не комментируют этот вопрос.

В копилку аргументов того, что России невыгодно снижать собственную добычу, Нестеров из Sberbank CIB добавляет и то, что нашу нишу очень быстро займут другие страны-производители нефти.

"За последние годы многие страны — Саудовская Аравия, Ливия, Ирак увеличили добычу нефти, и потенциально может увеличить Иран, если будут сняты санкции против страны в ближайшие дни. Если мы уйдем с рынка, эту нишу займут сразу, а у нас и так снижается экспорт нефти", — говорит он.

"Нам нефти нужно все больше для наших нефтеперерабатывающих заводов, мощности которых расширены, которые модернизированы. Нам снижать добычу не имеет никакого резона, тем более что волей-неволей мы рискуем ее и так снизить, если будут продолжительные санкции. Падение добычи из-за санкций может начаться уже через год, а если санкции будут усилены и коснутся традиционных месторождений эффект будет гораздо более значительный. Своими руками ускорять этот процесс нецелесообразно", — считает эксперт.

Кроме того, аналитик напоминает, что сейчас на нефтяных рынках идет острая борьба — экспортеры стараются сохранить свою позицию на рынке, где предложение все время увеличивается, отмечает Report.

"Дело в том, что из-за сланцевого бума в США, где резко растет добыча… происходит переориентация внешнеторговых потоков. Та нефть, которая из африканских стран шла в США, сейчас там не востребована и перенаправляется в Европу, Азию. Это один из главных факторов перепроизводства нефти и падения цен на нее", — поясняет Нестеров.

Однако даже если Россия решится сократить добычу "черного золота", это едва ли скажется на мировых ценах на нефть. "Все события, происходящие на нефтяном рынке, решаются не в нашей столице. Это (решение о снижении добычи нефти в РФ — ред.) не повлияло бы на мировые цены. Если мы снизим добычу на 10-20 миллионов тонн, это ничего не даст, тем более, мы и так рискуем с этим столкнуться из-за санкций", — резюмирует эксперт.