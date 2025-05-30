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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 36°

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 36° 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
30 мая 2025 г. 12:28
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 36°

31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и грозы. Утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 10-15, днем - 20-25° тепла.

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