Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

    Экология
    • 07 марта, 2026
    • 12:22
    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром в некоторых местах возможен моросящий дождь, а ближе к ночи - осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

    В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

    Прогноз погоды
    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ
    Ты - Король

    Последние новости

    12:47

    AYNA: 673 пассажира воспользовались автобусами между Нахчываном и Ыгдыром

    Инфраструктура
    12:34

    ЦАХАЛ начал серию масштабных ударов по Ирану

    В регионе
    12:25

    В Сумгайыте около 1100 абонентов остались без газа из-за ДТП

    Происшествия
    12:22

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

    Экология
    12:21

    Министерство обороны Катара заявило о перехвате ракеты

    Другие страны
    12:14

    Emirates возобновила рейсы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:11

    В Сальяне у 63-летнего мужчины изъяты автомат и наркотики

    Происшествия
    12:03

    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы еще 29 граждан Китая

    Внешняя политика
    12:01

    В Баку племянница украла у тети 28 тысяч манатов

    Происшествия
    Лента новостей