Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако утром в некоторых частях полуострова есть вероятность кратковременных дождей. Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 19-22, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами будет туман. Однако в первую половину дня в некоторых восточных районах есть вероятность гроз и кратковременных осадков.

Скорость восточного ветра днем усилится.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 19-24 градуса тепла.