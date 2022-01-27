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Завтра в некоторых районах выпадет снег

Завтра в некоторых районах выпадет снег 28 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.
Экология
27 января 2022 г. 13:00
Завтра в некоторых районах выпадет снег

28 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к полудню осадки постепенно прекратятся. Усиливающийся северо-западный ветер днем станет умеренным. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 5-7° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в некоторых местах снег, который к полудню постепенно прекратится. В отдельных местах туман. Ночью и утром местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорье 14-18° мороза, днем 0-5° мороза.

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Версия на английском языке Snow expected in some districts of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlarda qar yağacaq

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