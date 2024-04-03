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Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки 4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
3 апреля 2024 г. 12:59
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки

4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова местами возможны осадки. Будет преобладать порывистый северо-западный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем ​​- 11-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных районах - снег, не исключаются грозы и град. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью 2-7°, днем - 12-17° тепла.

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