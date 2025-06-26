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Завтра в некоторых горных районах пройдут дожди, грозы

Завтра в некоторых горных районах пройдут дожди, грозы В Баку и на Абшеронском полуострове 27 июня преимущественно без осадков.
Экология
26 июня 2025 г. 12:29
Завтра в некоторых горных районах пройдут дожди, грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 июня преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременный дождь, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-25° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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