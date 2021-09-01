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Завтра в горных районах Азербайджана ожидается гроза

Завтра в горных районах Азербайджана ожидается гроза 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадкой не ожидается.
Экология
1 сентября 2021 г. 13:05
Завтра в горных районах Азербайджана ожидается гроза

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 23-26°, днем 31-35°, в Баку ночью 23-25°, днем 33-35°.

Атмосферное давление опустится с 755 мм до 749 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 45-50% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26-27°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 27-28°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу 2 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 22-27°.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 2
Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

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