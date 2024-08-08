Завтра в горных районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 12-16°, днем - 18-23° тепла.