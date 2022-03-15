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Завтра в Баку выпадет мокрый снег

Завтра в Баку выпадет мокрый снег В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта временами ожидаются осадки
Экология
15 марта 2022 г. 13:18
Завтра в Баку выпадет мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами осадки будут интенсивными, в северной части Абшеронского полуострова есть вероятность выпадения мокрого снега.

К вечеру осадки постепенно сократятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха днем будет около 5°, вечером около 2° тепла, в Баку днем до 5°, вечером около 2° тепла. Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами пройдет мокрый снег, снег. Есть вероятность, что он будет интенсивным в отдельных местах. Местами ожидается туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 5-10° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорье до 16°, днем 3-8° мороза.

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Версия на английском языке Sleet expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda sulu qar yağacaq

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