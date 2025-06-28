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Завтра в Баку воздух прогреется до 33°

Завтра в Баку воздух прогреется до 33° 29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
28 июня 2025 г. 12:22
Завтра в Баку воздух прогреется до 33°

29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова ожидается слабый туман, будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем - ​​28-33° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - ​40-50%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ​​возможны кратковременные ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - ​​31-36° тепла, в горах ночью - 10-15, днем - ​​20-25° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 29
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