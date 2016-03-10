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    Завтра в Баку ожидаются дожди

    Температура воздуха понизится

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром возможен туман, вечером прогнозируются дожди. 

    Будет преобладать умеренный северный ветер. 

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

    11 марта в районах Азербайджана временами прогнозируются дожди. В высокогорных районах есть вероятность снега и мокрого снега. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

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