Завтра в Баку ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки.

Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 768 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, в горных территориях снег. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 20-22 ноября на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра и высокой влажности ожидается снижение температуры воздуха, что будет неблагоприятно для метеочувствительных людей.