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Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку ожидается сильный ветер На Абшеронском полуострове на фоне сильного северо-западного ветра ожидается понижение температуры
Экология
21 августа 2020 г. 14:07
Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 26-28, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 23-24 градуса тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 22 августа в некоторых местах ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. На отдельных территориях будет преобладать сильный западный ветер. 

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 29-34, в горах ночью 8-13, днем 13-16 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове на фоне сильного северо-западного ветра ожидается понижение температуры, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək

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