Завтра в Баку ожидается дождливая погода

Атмосферное давление в пределах нормы, 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%

Завтра в Баку будет дождливая погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 14 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако утром местами возможны кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем временами усилится. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 9-12, днем 16-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы, 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, в горных районах снегопад, град, который во второй половине дня постепенно прекратится. Будет дуть западный ветер, в отдельных местах порывы усилятся.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 17-22, в горах ночью 3-7, днем 7-12, местами 15-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.