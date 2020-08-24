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Завтра в Баку ожидается без осадков

Завтра в Баку ожидается без осадков Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла
Экология
24 августа 2020 г. 13:53
Завтра в Баку ожидается без осадков
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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 25 августа.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла. 

25 августа в районах Азербайджана ожидается в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть восточный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха составит ночью 13-18, днем 25-29, в горах ночью 6-11, днем 12-16 градусов тепла.

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