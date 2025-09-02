    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Завтра в Баку ожидается 36°, в регионах – 38° тепла

    Экология
    • 02 сентября, 2025
    • 12:30
    Завтра в Баку ожидается 36°, в регионах – 38° тепла

    Завтра в Баку ожидается 36°, в регионах Азербайджана – 38° тепла.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков, юго-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​– 31-36° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 30-35% днем.

    В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем ​​в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, ночью и утром ожидаются грозы, град, местами - туман. Подует умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - ​​33-38° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - ​​20-25° тепла.

    прогноз погоды   Баку   Абшеронский полуостров   Азербайджан  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:54

    Путин: Россия не собирается нападать на Европу

    Другие страны
    13:46

    Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    13:45

    Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО

    Другие страны
    13:45

    В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

    Происшествия
    13:44

    Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером

    Командные
    13:32

    Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана

    Индивидуальные
    13:32

    ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем мире

    Другие страны
    13:30

    В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    13:21

    МИД Ирана: Переговоры с МАГАТЭ пока не принесли результата

    В регионе
    Лента новостей