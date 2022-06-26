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Завтра в Баку и регионах будет сильный ветер

Завтра в Баку и регионах будет сильный ветер Обнародован прогноз погоды на 27 июня.
Экология
26 июня 2022 г. 12:16
Завтра в Баку и регионах будет сильный ветер

Обнародован прогноз погоды на 27 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью cоставит 20-23°, днем - 30-34° тепла. В Баку ночью - 21-23°, днем - 31-33° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются грозы, временами дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 17-22° тепла.

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