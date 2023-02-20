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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
20 февраля 2023 г. 13:59
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
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21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, во второй половине дня сильный северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək sabah günün ikinci yarısında mülayimləşəcək

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