Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер

21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, во второй половине дня сильный северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.