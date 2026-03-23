Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако вечером в отдельных местах ожидаются осадки. В некоторых местах возможно их усиление, гроза, в горных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем - 12-17° тепла.