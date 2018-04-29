Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет 13 градусов тепла

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском ожидается переменно-облачная погода, в основном без осадков.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-восточным. Ночью прогнозируется 1-6, днем 8-13 градусов тепла.

В Нахчыванской автономной республике местами есть вероятность дождя, днем без осадков. Будет преобладать западный ветер.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах временами будут дожди. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-6 °, днем 8-13 ° тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах ожидаются без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет усиливаться преобладающий западный ветер. Температура воздуха составит ночью 8-13 °, днем - 17-22 ° тепла ожидается.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами прогнозируется дождь, днем без осадков. В некоторых местах ожидается туман, будет усиливаться западный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-10 °, днем 15-20 ° тепла.