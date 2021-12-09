Завтра в Баку будет дождь

12:46

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службы гидрометеорологии, к вечеру в некоторых местах вероятен дождь.

Ночью и утром ожидается туман. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются осадки. В отдельных местах туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 3-8° тепла.