​Завтра в Баку ожидается 35 градусов тепла

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и осадки. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.