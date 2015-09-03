Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 32 градуса тепла. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В течение дня в основном без осадков. Будет преобладать слабый юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

4 сентября в районах Азербайджана в основном без осадков. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого в горных территориях временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 21-26 градусов тепла.