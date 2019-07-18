​Завтра в Баку 35, в регионах 40 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков, умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит ниже нормы 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 45-50%.

На пляжах Абшерона будеть дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Есть вероятность града. Западный ветер временами усилится на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

С 19 на 20 июля на фоне временами усиливающегося северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.