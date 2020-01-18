​Завтра в Азербайджане ожидается дождь, снег и ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течении дня кратковременные дожди.

Утром местами будет слабый туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет во второй половине дня.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

19 января в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. В некоторых восточных районах осадки примут интенсивный характер. На отдельных территориях будет туман. Ожидается западный ветер, местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.