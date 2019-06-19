Завтра в Азербайджане ожидается 38 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-40%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) умеренный северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. На отдельных территориях будут грозы, есть вероятность града. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 21-26 градусов тепла.