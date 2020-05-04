Завтра в Азербайджане будет 31 градус тепла

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром будет туман.

Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-17, днем 21-26 градусов тепла. Ночью в Баку будет 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 5 мая на Абшеронском полуострове ожидается превосходство умеренного северного ветра, что в основном будет благоприятно для большинства метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, временами дожди, есть вероятность града. Ночью и утром будет туман. Скорость восточного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 14-19 градусов тепла.