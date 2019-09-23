Завтра в Азербайджане будет 28 градусов тепла

24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, однако ночью в некоторых местах есть вероятность кратковременных дождей. Северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность достигнет 65-75%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 5-9, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 24-25 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.