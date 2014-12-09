Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в отдельных частях полуострова ожидается туман, будет преобладать слабый южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем 8-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм рт. ст., относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков, днем и утром возможен туман, не исключается моросящий дождь. В некоторых северных и западных районах же прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. Будет преобладать временами усиливающийся юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.