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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов 9 июля в Азербайджане пройдет преимущественно без осадков.
Экология
8 июля 2024 г. 13:05
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

9 июля в Азербайджане пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах вероятны грозы и град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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