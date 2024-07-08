Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

9 июля в Азербайджане пройдет преимущественно без осадков.

9 июля в Азербайджане пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах вероятны грозы и град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.