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Завтра в ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 31 градуса

Завтра в ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 31 градуса В Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
25 мая 2025 г. 12:30
Завтра в ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 31 градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст., относительная влажность - 50-60%. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь и грозы.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 15-20° тепла.

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