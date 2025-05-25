Завтра в ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 31 градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст., относительная влажность - 50-60%. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь и грозы.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 15-20° тепла.