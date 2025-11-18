Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 22°

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Экология
    • 18 ноября, 2025
    • 12:37
    19 ноября в Азербайджане воздух прогреется до 22°.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 10-14, днем - ​​17-22° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​70-75%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - ​​17-21, в горах ночью 0-4, днем ​​- 7-12° тепла.

