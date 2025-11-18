Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 22°
Экология
- 18 ноября, 2025
- 12:37
19 ноября в Азербайджане воздух прогреется до 22°.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 10-14, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 17-21, в горах ночью 0-4, днем - 7-12° тепла.
