Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 22°

19 ноября в Азербайджане воздух прогреется до 22°.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-14, днем - ​​17-22° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​70-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - ​​17-21, в горах ночью 0-4, днем ​​- 7-12° тепла.